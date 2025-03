Foschini “In Messico crescita continua per Lamborghini”

17 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ CITTÀ DEL MESSICO (ITALPRESS) – “Il mercato del Messico per Lamborghini è molto importante, quello con più grande sviluppo nell’America Latina”. A dirlo Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer Automobili Lamborghini, in occasione della presentazione della Urus SE in Messico.

f11/fsc/gtr