Francis Ford Coppola riceve la “Lupa Capitolina” in Campidoglio

15 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Da ‘New Rome’ alla Lupa Capitolona. È uno scambio di omaggi chiaro quello tra Francis Ford Coppola, regista di capolavori senza tempo come la saga de ‘Il Padrino’ e ‘Apocalypse Now’, e la città di Roma, con il sindaco Roberto Gualtieri che, in concomitanza con l’inizio della Festa del Cinema di Roma 2024 – aperta proprio dall’anteprima del nuovo film di Coppola, ‘Megalopolis’, e che si concluderà il prossimo 27 di ottobre – , ha consegnato la Lupa al regista ottantacinquenne, presente in Campidoglio per l’incontro con il primo cittadino.

(ITALPRESS).

xi6/trl/sat/gsl