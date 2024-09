Fs a Berlino con nuove locomotive da manovra a doppia alimentazione

25 Settembre 2024

​ BERLINO (ITALPRESS) – Le prime locomotive da manovra Dual Shunter 2000 del Polo Logistica del Gruppo FS sono state presentate durante la Fiera Innotrans di Berlino. Le due locomotive green Dual Shunter 2000, prodotte dall’azienda ceca CZ Loko, sono le prime in assoluto in Italia con doppia alimentazione diesel ed elettrico e saranno utilizzate da Mercitalia Shunting & Terminal all’interno del Porto di La Spezia. L’investimento per entrambi i mezzi è di 5,5 milioni di euro.

