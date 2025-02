Fs, Donnarumma “Quest’anno più pianificazione con meno imprevisti”

20 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Noi non interromperemo mai le linee ferroviarie, noi il viaggio lo garantiamo, lo garantiamo a determinate condizioni, certe volte limitate dalla presenza del cantiere per determinate ore del giorno”. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, a margine della conferenza stampa.

