Fusione Bapr-Sant’Angelo, nasce il primo polo bancario siciliano

21 Settembre 2024

​ RAGUSA (ITALPRESS) – Nasce la Banca Agricola Popolare di Sicilia. Con la più alta partecipazione di sempre, i soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa hanno approvato l’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo in BAPR, dando così vita al primo polo bancario dell’Isola.

xe4/sat/gtr