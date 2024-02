Gas, ministro greco “Accordi con aziende Italia per costruire futuro”

Febbraio 14, 2024

​ ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – “Questo accordo è molto importante. Abbiamo bisogno anche del gas naturale perché abbiamo grandi infrastrutture in Europa e dobbiamo usarle insieme all’energia elettrica, così da avere un sistema energetico più efficiente. Per noi è importante essere partner di importanti compagnie italiane ed essere in grado di costruire queste infrastrutture per il futuro”. Lo dice Theodoros Skylakakis, ministro greco dell’Ambiente e dell’Energia, a margine della presentazione di Enaon, il nuovo nome di Depa Infrastructures, controllata dal gruppo Italgas.

