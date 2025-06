Gaza, l’arrivo a Milano di 6 minorenni palestinesi da curare

12 Giugno 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – È arrivato nella tarda serata dell’11 giugno all’aeroporto militare di Milano Linate il volo dell’Aeronautica Militare partito da Tel Aviv con a bordo 6 minori palestinesi bisognosi di cure e 19 accompagnatori

provenienti dalla Striscia di Gaza. Dei minori, 3 sono stati trasferiti negli ospedali lombardi di Milano e Bergamo e gli altri 3 in Piemonte. A bordo anche il piccolo Adam, unico sopravvissuto ad un bombardamento israeliano nel quale sono rimasti uccisi il padre e 9 fratelli, che viene curato presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Ad attenderli oltre al personale medico sanitario tra gli altri la zia del piccolo Adam, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Oltre a questo volo, altri due sono giunti in Italia, atterrando a Pratica di Mare e Verona. In totale 80 palestinesi sono giunti in Italia con i tre voli, tra i quali 17 minori.

