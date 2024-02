Gdf Torino scopre traffico internazionale di capi contraffatti

Febbraio 29, 2024

Your browser does not support the video tag. ​ TORINO (ITALPRESS) – Una donna ai domiciliari, 24 denunciati e 16 altre persone sanzionate. E’ questo l’esito di un’indagine della Guardia di Finanza di Torino che ha scoperto un traffico transnazionale di capi d’abbigliamento contraffatti.

