Geopolitica, imprese e IA al centro del Forum di Confindustria Romania

15 Maggio 2025

​ BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Geopolitica, intelligenza artificiale, l’economia nel nuovo ordine mondiale e il ruolo delle imprese: questi i principali temi affrontati nel corso del Forum Economico 2025 di Confindustria Romania, dal titolo “In Between”, che si è svolto a Bucarest. Il dibattito – moderato da Claudio Brachino, editorialista dell’agenzia Italpress, principale partner media dell’evento – ha vissuto momenti di confronto tra esperti e imprenditori, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove tecnologie.

