Giansanti “Attività sociali importanti per le imprese agricole”

31 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Credo che nell’attività d’impresa vada sempre e comunque dedicata una parte alle attività sociali. Ci sono tante persone che vivono stati di disagi diversi e, in questo percorso, come Confagricoltura siamo arrivati alla nona edizione del premio che vogliamo dare a tutte quelle imprese che più di altre hanno contribuito all’inclusione. Per noi è motivo di forte orgoglio aver accompagnato alcune di queste imprese nello sviluppo delle loro attività in questi anni”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in occasione della cerimonia di premiazione del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”.

