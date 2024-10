Gibellina Capitale Arte contemporanea, sindaco “Sogno che si avvera”

31 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “È un’emozione grandissima, soprattutto perché questo segna una tappa importante per il rilancio di qualcosa che era già grandioso”. Così Salvatore Sutera, il sindaco di Gibellina (Trapani), che è stata nominata “Capitale italiana dell’Arte contemporanea” per l’anno 2026. “Tanti anni fa si parlava di un sogno visionario di Ludovico Corrao che è stato il motore della rinascita della città – ha aggiunto -. Questa è la consacrazione che quella utopia è diventata realtà e che si può soltanto crescere aiutando non solo Gibellina ma tutto il territorio circostante”, ha concluso.

xl5/col3/gtr