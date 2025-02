Giustizia amministrativa, Mattarella a inaugurazione anno giudiziario

3 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Palazzo Spada per prendere parte alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 e di presentazione della relazione sull’attività della giustizia amministrativa. Dopo la relazione a cura del presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, sono intervenuti l’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli e il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)