Goggia “Sono andata a trovare Brignone, farà di tutto per recuperare”

17 Maggio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – “Sono andata a trovare Federica Brignone a Torino nel primo giorno in cui iniziava ad avere un carico

sfiorante. Non so bene come sia messa con il ginocchio e per quali scelte opteranno, però sono certa che farà di tutto per recuperare al top e le auguro di riuscire ad esserci”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia, a margine dell’inaugurazione della personalizzazione della Linea 5 della metropolitana di Milano realizzata in occasione del Centenario del “Gruppo Sciatori Fiamme Gialle”.

