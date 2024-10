Gorno Tempini “In Italia saldi di commercio estero senza precedenti”

25 Ottobre 2024

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il momento è positivo e i dati che sono stati presentati oggi danno un senso di un rapporto a 360 gradi. Io commento quello economico che non ha paragoni rispetto al passato con dei saldi di commercio estero e dei flussi di capitali dall’Italia che non hanno precedenti”. A dirlo è Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi a prestiti, a margine dell’evento dell’evento Italy – US Tech Business and Investment Matching Initiative in corso a Washington.

