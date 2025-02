Governo, Tajani “Maggioranza coesa, avanti fino a fine legislatura”

20 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è nessuno scontro, ci possono essere vedute diverse, ma non c’è nessuno scontro. Non si facciano illusioni a sinistra. Il centrodestra è coeso, siamo una coalizione e ognuno ha la sua identità. Discutere non significa avere delle fratture, la maggioranza è coesa e andrà avanti insieme fino a fine legislatura garantendo stabilità al Paese in un momento di cambiamenti nel mondo”. Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa.

xb1/ads/mrv