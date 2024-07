Green Deal, Lollobrigida “Superare visione estremista”

16 Luglio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Non ci può più essere un Green Deal estremista che depotenzia la nostra capacità produttiva”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell’Assemblea estiva di Confagricoltura.

