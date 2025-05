Green or brown? Le dimensioni ESG saranno ancora un driver?

28 Maggio 2025

​ VENEZIA (ITALPRESS) – Al Teatro La Fenice, l’Università di Venezia con il suo Dipartimento di Economia, il progetto Grins ed il progetto europeo TranspArEEns hanno dato vita a un convegno, ESG Rewards e Talk&In, dove si è parlato dell’importanza della conoscenza e del valore dei dati di qualità per fare dei passi giusti nell’ottica di un mondo migliore per tutti.

