Gros-Pietro “Le banche fanno la loro parte al sostegno del Paese”

3 Ottobre 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “ll sistema bancario è abituato a farsi carico dei bisogni della collettività. Se i clienti non stanno bene, la banca non può stare bene”. Lo dice Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione del libro “La banca dei valori – Dal Monte di pietà a Intesa Sanpaolo”, a Torino.

