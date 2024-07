Grosso incendio di rifiuti nel palermitano

31 Luglio 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Termini Imerese,

nel Palermitano, per spegnere un incendio divampato in un’azienda che si occupa di gestione dei rifiuti. Le fiamme hanno interessato cumuli di ingombranti in plastica e materassi stoccati all’esterno. Nel rogo è stato coinvolto anche un macchinario utilizzato dall’azienda per il trattamento della spazzatura. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per spegnere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.

