Gualtieri “Si apre una nuova stagione per il litorale romano”

26 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Si apre una nuova stagione per il mare di Roma con la pulizia delle spiagge libere, con i bagnini, i servizi igienici e con un quadro che consente una maggiore accessibilità”. Lo ha spiegato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione della nuova stagione balneare 2024 del litorale romano, durante il quale è stata annunciata anche la delibera per la realizzazione “dei bandi per l’assegnazione delle concessioni demaniali degli stabilimenti che consentirà di dare certezze giuridiche e migliorare la qualità ambientale e sociale”.

