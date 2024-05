Heysun, in Sicilia l’Expo della transizione energetica

22 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Le energie rinnovabili saranno protagoniste a “HeySun – l’Expo della Transizione Energetica”, che si terrà dal 25 al 27 settembre 2024 nel polo fieristico SiciliaFiera a Misterbianco, nel Catanese. L’iniziativa è stata presentata a Roma, alla presenza tra gli altri del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Nasce per valorizzare il ruolo della Sicilia, e in generale del Sud, nel settore della transizione energetica.

sat/gtr