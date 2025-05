Horizon Europe, finanziati progetti di ricerca per 43 miliardi

6 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Horizon Europe, il programma di punta dell’Ue per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027, può diventare un motore di benefici economici e sociali. Per ogni euro di spesa, la Commissione prevede che il programma genererà fino a sei euro di benefici per i cittadini dell’Unione entro il 2045. In termini di crescita economica, si stima che ogni euro di contributo dell’UE genererà fino a 11 euro di aumento del PIL entro il 2045. Il budget totale di Horizon Europe è di 93,5 miliardi di euro. A metà del suo percorso, a gennaio 2025, il programma ha finanziato oltre 15.000 progetti per oltre 43 miliardi di euro. Ogni euro investito in aziende innovative attraverso il Fondo del Consiglio europeo per l’innovazione, previsto dal programma Horizon, ha attirato oltre tre euro da investitori privati. Inoltre le sovvenzioni europee eliminano gli obblighi di rendicontazione finanziaria, e anche per questo sono molto interessanti per le piccole e medie imprese e i nuovi operatori.

