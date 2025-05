I funerali della neonata lanciata dal balcone dalla mamma

5 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – Questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Misterbianco, nel Catanese, hanno avuto luogo i funerali della piccola Maria Rosa, lanciata dal balcone dalla madre lo scorso 30 aprile.

xo1/pc/mca2