IA, Colosimo “Contro cybercrime serve legislazione leggera e snella”

4 Aprile 2024

​ NEW YORK (ITALPRESS) – “La lotta al cybercrime, accentuato dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale, necessita di una legislazione leggera perché magistrati e forze di polizia devono poter rispondere con strumenti snelli e mezzi adeguati”. Lo ha detto Antonello Colosimo, presidente di sezione della Corte dei Conti, a margine di un incontro all’Onu sull’intelligenza artificiale e la criminalità organizzata.

trl/mrv (video di Stefano Vaccara)