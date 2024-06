IA e competenze green guidano le professioni del futuro

28 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale e le competenze green stanno rapidamente trasformando il mercato del lavoro, ridefinendo settori e ruoli e generando implicazioni significative per professionisti, imprese e policy maker. Sono i principali contenuti della ricerca condotta dal Centro Studi Assolombarda e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, presentata a Milano.

