IA, Fontana “Realtà non più del futuro ma del presente”

4 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Credo sia importante introdurre questi ragazzi a questa realtà che non è più la realtà del futuro ma è già la realtà del presente”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno a Palazzo Lombardia su intelligenza artificiale e didattica. “Abbiamo messo l’intelligenza artificiale così come la grande transizione digitale che stiamo facendo come uno dei primi punti di attenzione. Deve entrare nelle scuole per rendere i giovani più capaci e consapevoli dell’evoluzione digitale che l’intelligenza stessa può dare. E insegnare quell’etica che è sempre fondamentale rispetto a dei dati, all’attenzione, alle normative sia nazionali che europee che devono sempre essere rispettate”, ha aggiunto.

(Fonte video: ufficio stampa Regione Lombardia)