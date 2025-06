Il mare di Aci Castello liberato dalle reti fantasma

11 Giugno 2025

​ CATANIA (ITALPRESS) – La collaborazione tra Fondazione Marevivo e Arca Fondi SGR, supportata da Banca Agricola Popolare di Sicilia, ha portato a un’altra operazione di tutela ambientale che ha consentito di rimuovere oltre 600 metri di reti fantasma dai fondali nei pressi di Aci Castello, a pochi chilometri da Catania. Un ecosistema minacciato dalla presenza di attrezzi da pesca abbandonati e rifiuti ingombranti può adesso “respirare” grazie all’intervento realizzato dalla Divisione subacquea della Fondazione. La presenza delle reti era stata segnalata dai Cacciatori di Reti Fantasma, un gruppo di subacquei amanti del mare che operano nella zona da moltissimi anni.

