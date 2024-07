Il mare italiano sempre più amato dagli stranieri

31 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il mare italiano si conferma anche per l’estate 2024 tra le mete più richieste, con un aumento delle prenotazioni della clientela domestica dell’1,5% e di quelle della componente straniera, che registra addirittura un +6,3% rispetto allo scorso anno. A scegliere un soggiorno nelle nostre località balneari sono soprattutto tedeschi e svizzeri seguiti dai francesi. Il dato è stato reso noto da Confindustria Alberghi, secondo cui nelle 5 settimane del mese sono state prenotate oltre l’85% delle camere, con la terza settimana, quella di Ferragosto, già sold out. Agosto in chiaroscuro invece per le città d’arte: se da un lato nelle prime due settimane del mese le prenotazioni degli alberghi risultano più o meno allineate a quello dello scorso anno, a partire dalla terza settimana il numero di prenotazioni registrate è inferiore rispetto a quello del 2023. Venezia mantiene alto il suo appeal e nelle prime due settimane di agosto il Tasso di Occupazione delle Camere si attesta oltre il 72% per poi scendere al 65% nelle tre settimane successive. Risultati poco inferiori per Roma. Per Milano il dato delle prenotazioni dall’1 all’11 agosto si attesta al 60% per poi diminuire al 50% nelle ultime tre settimane del mese.

