Il Milan in festa per i 125 anni con tre partite e una maglia speciale

17 Luglio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Una festa per celebrare la storia di un club che ha segnato il calcio italiano ed europeo e si appresta a scrivere pagine sempre più appassionanti della sua storia. Un racconto che parte nella notte del 16 dicembre 1899 all’Hotel du Nord et des Anglais di Piazza della Repubblica, a Milano, dal sogno visionario dell’inglese Herbert Kilpin e di un piccolo gruppo di appassionati amici, fino ad arrivare ai giorni nostri. All’evento, tenutosi nel cuore di Milano, hanno partecipato protagonisti del passato, presente e futuro del Club rossonero, che negli ultimi 125 anni ha attraversato epoche di cambiamento, con spirito pionieristico e senza perdere la propria essenza. Il Milan ha inaugurato la stagione del 125° anniversario del club presentando le iniziative dedicate, a partire dalle amichevoli estive. Tre gli appuntamenti in estate: si parte a Vienna contro il Rapid, il 20 luglio e all’M&T Stadium di Baltimora contro Barcellona il 7 agosto, due formazioni storiche del calcio internazionale che festeggiano quest’anno lo stesso traguardo dei 125 anni. Si prosegue il 13 agosto, prima dell’esordio in campionato, con la seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi”, che per la prima volta si disputerà a San Siro contro il Monza. Diverse le iniziative benefiche che verranno organizzate da Fondazione Milan. A dicembre invece le due squadre rossonere, quella maschile e quella femminile, indosseranno una maglia speciale creata insieme ai tifosi, un modo per poter rinsaldare un legame unico a tinte rossonere che dura ormai da 125 anni.

