Il presidente dell’Estonia Karis visita UnitelmaSapienza

3 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS)- La collaborazione internazionale nell’ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale è stata al centro dell’incontro tra il Presidente della Repubblica d’Estonia, Alar Karis e il rettore dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, Bruno Botta.

