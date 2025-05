Il regista Finazzer Flory presenta “Il mecenate” a New York

2 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ NEW YORK (ITALPRESS) – In occasione della presentazione del suo ultimo documentario “The Patron” (Il mecenate) all’Istituto Italiano di Cultura di New York, il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory ci ha concesso una video-intervista, un dialogo intenso su arte, memoria e ispirazione.

The Patron – già presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia – racconta la figura del mecenate rinascimentale milanese Galeazzo Arconati, che rese possibile la sopravvivenza di molte opere di Leonardo da Vinci. Ma il documentario diventa anche un’occasione per interrogarsi: esistono ancora oggi mecenati capaci di sostenere, trasmettere e difendere la cultura senza chiedere nulla in cambio?

Con il suo stile inconfondibile, Finazzer Flory ci spiega perché ha scelto il linguaggio cinematografico come strumento artistico per dare corpo al suo pensiero, e perché considera New York una città “necessaria” per chi vuole confrontarsi con l’universale.

“La mia arte si nutre del dinamismo di questa città”, racconta, parlando anche del legame ideale tra la figura del mecenate rinascimentale e il mondo contemporaneo.

x09/mgg/red (video e intervista di Stefano Vaccara)