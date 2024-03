In Campidoglio l’ultimo saluto a Paolo Taviani

Marzo 4, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La città di Roma saluta Paolo Taviani. Una sala della Protomoteca gremita ha accolto il feretro del regista, morto il 29 febbraio all’età di 92 anni. Un lungo ricordo laico durante il quale chi lo ha conosciuto ne ha ripercorso la lunga carriera. “Oggi non dev’essere solo una giornata di tristezza per la grave perdita, siamo qui anche per esprimere un sentimento comune di affetto e profonda gratitudine per tutto ciò che Paolo ha donato a noi con la sua arte”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ad accogliere il feretro, in Campidoglio, la moglie, Lina Nerli, i figli Ermanno e Valentina, nipoti, amici, colleghi e chi lo ha conosciuto attraverso le sue opere. Tra i presenti i registi Marco Bellocchio e Pupi Avati.

