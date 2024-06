In Francia spopola tra gli adolescenti l’app “Ten Ten”

14 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – In Francia spopola tra gli adolescenti “Ten Ten” un’app che consente di parlare a qualsiasi utente attraverso l’altoparlante del telefono come se fosse un walkie-talkie. Il governo però è preoccupato per i rischi che potrebbe causare; gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo servizio.

