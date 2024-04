In Italia in calo la propensione ad aprire nuove imprese

16 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si posiziona al 36º posto nel ranking mondiale per quanto riguarda la propensione imprenditoriale del Paese. Negli ultimi dieci anni, si è registrata un’importante riduzione della tendenza ad avviare nuove imprese e nel comparto manifatturiero il calo è ancora più significativo. È quanto emerge dal Rapporto GEM Italia 2023- 2024 presentato da Universitas Mercatorum – l’Università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity.

