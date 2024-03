In migliaia ai funerali di Navalny

Marzo 1, 2024

​ MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Migliaia di persone hanno partecipato a Mosca ai funerali di Alexei Navalny, il dissidente russo morto il 16 febbraio scorso in carcere. Le esequie si sono svolte in una chiesa della periferia della capitale.

sat/gsl (Fonte video: La Ragione)