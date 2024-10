In mostra al Colosseo “Gobeklitepe: L’enigma di un luogo sacro”

25 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Prima delle Piramidi e prima di Stonehenge. E’ uno degli slogan che celebra il complesso turco di Göbeklitepe, risalente a quasi 12 mila anni fa e considerato il tempio più antico del mondo. Per celebrarlo, fino al 2 marzo 2025, il Colosseo ospiterà la mostra “Göbeklitepe: L’enigma di un luogo sacro”. Reperti fisici e un percorso interattivo apriranno le porte alla scoperta di questo patrimonio archeologico.

