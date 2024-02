Inaugurata Beer&Food Attraction, la fiera del fuori casa

Febbraio 18, 2024

​ RIMINI (ITALPRESS) – La filiera dell’eating-out torna a riunirsi a Rimini per la nona edizione di Beer&Food Attraction, l’appuntamento di Italian Exhibition Group dedicato alle eccellenze birrarie italiane e internazionali, in scena dal 18 al 20 febbraio. Una manifestazione in costante crescita, come rilevato dall’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni.

Il salone si svolge in contemporanea con la sesta edizione di BBTech expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande, e la tredicesima edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob.

