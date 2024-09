Incendi, brucia un aeroporto nel Sud della California. Le immagini

11 Settembre 2024

​ CALIFORNIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli incendi non concedono tregua alla California. Nelle immagini un grosso rogo che ha interessato Santiago Peak, tra le contee di Orange e Riverside, nel Sud dello Stato. Il timelapse di Alert California mostra le fiamme che si sono estese a un aeroporto.

abr/gtr

(Fonte video: profilo ufficiale X del California Department of Foresty and Fire Protection)