Incendio capannone nel milanese, proseguono operazioni spegnimento

Febbraio 29, 2024

Your browser does not support the video tag. ​ MILANO (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni di spegnimento, da parte dei vigili del fuoco, dell’incendio che ha distrutto un capannone industriale a Truccazzano.

mgg/gsl