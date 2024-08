Incendio in un deposito di materiale edile a Caivano, le immagini

11 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ NAPOLI (ITALPRESS) – Sotto controllo l’incendio in un deposito di materiale edile a Caivano. Al lavoro i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento Vomero e in supporto un’autobotte dalla sede centrale.

mgg/ (Fonte video: Vigili del fuoco)