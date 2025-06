Incidente aereo in India, le immagini del luogo dello schianto

12 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Nelle immagini della tv cinese CCTV, il luogo del disastro aereo del 12 giugno 2025 in India.

Un aereo di Air India è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nello stato del Gujarat. Il volo era diretto a Londra Gatwick. A bordo 242 passeggeri. Il velivolo è precipitato nella zona di Meghani, nelle vicinanze dell’aeroporto.

abr/mrv

Fonte video: CCTV