Incontro Aran-sindacati, Anief chiede di valorizzare comparto scuola

27 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Con la prima riunione all’Aran è partita la trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto scuola per il triennio 2022-24. Anief ha esortato il governo a colmare il gap tra il personale del comparto istruzione e ricerca e quello delle altre amministrazioni.

