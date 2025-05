India, Pakistan all’Onu “Trump? Chiunque dia contributo è benvenuto”

7 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Se abbiamo fiducia che l’amministrazione Trump possa aiutarci nella crisi con l’India? In questo momento qualsiasi contributo è benvenuto”. Lo ha detto il rappresentante permanente del Pakistan all’Onu, Asim Iftikhar Ahmad, parlando con i giornalisti a New York, alla missione degli Stati Uniti, prima della riunione con l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, sugli aiuti umanitari a Gaza.

xo9/fsc/mrv