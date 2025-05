Inps, Vittimberga “Nel 2024 cambio epocale di paradigma”

13 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – La Relazione di verifica sull’attività dell’Inps nel 2024 restituisce “la fotografia di un Inps molto vivo che nel corso del 2024 si è messo in moto per un cambiamento epocale di paradigma. Sicuramente ci sono ancora delle cose da fare, da realizzare e non c’è mai fine al meglio, però è un Istituto che si sta muovendo da una parte verso un’attenzione importante al territorio, dall’altra verso l’ottimizzazione dell’utilizzo degli strumenti produttivi anche attraverso l’utilizzo massiccio di innovazione tecnologica”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga.

