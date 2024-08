Insulti a disabile, Venditti “Non sono un mostro, colpa del buio”

26 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – E’ polemica sui social per quanto accaduto al concerto di Antonello Venditti a Barletta. Il cantante romano ha insultato una delle spettatrici del concerto perché dalla sua direzione provenivano dei rumori. A fine concerto, si è scusato dopo aver saputo che la ragazza ha una disabilità e non aveva intenzione di disturbare il cantautore durante lo spettacolo.

“Se ho sbagliato scusatemi ma è stato frutto del buio e dello stress di un concerto molto molto complicato e diverso da tutti gli altri. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo”, ha detto Venditti in un video postato su facebook.

mgg/mrv (fonte video: profilo facebook Antonello Venditti)