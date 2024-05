Intercettati al valico di Brogeda circa 220.000 euro non dichiarati

13 Maggio 2024

​ COMO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Ponte Chiasso nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, hanno intercettato 219.150 euro, sequestrando il 50% pari a 104.575 euro.

