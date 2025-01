Intesa Anci-Fondazione Fratelli Tutti, Manfredi “Al centro i bisogni”

21 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ NAPOLI (ITALPRESS) – “È importante che si costruisca una rete dei comuni. Partendo da un approccio che mette al centro i bisogni delle persone individueremo i temi su cui ci saranno iniziative concrete”, ha spiegato Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci, in occasione della presentazione dell’intesa con la Fondazione Fratelli Tutti, che si ispira al principio di fraternità, nel coinvolgere istituzioni, organizzazioni, terzo settore e cittadini. Come prima idea ha aggiunto c’è quella “sulle povertà sanitarie con riferimento agli anziani”. Sull’autonomia differenziata ha aggiunto “Non siamo contrari al principio dell’autonomia. Vogliamo che questa non aumenti i divari ma li diminuisca. Un paese molto diseguale è un paese che cresce meno. Rispetto a questo dobbiamo dare risposte concrete”.(ITALPRESS)

xl4/col5/trl/gsl