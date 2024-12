Intesa Sanpaolo, 1 euro a Terzo Settore ne genera 3 di effetti sociali

7 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Benefici per 450 milioni di euro, sostenuti 3.260 occupati all’interno delle organizzazioni e 200 milioni di valore aggiunto sociale: questi i numeri del rapporto della rilevazione degli impatti sociali generati dalle oltre 530 iniziative finanziate nel 2023 da Intesa Sanpaolo per 144 milioni di euro. Il rapporto è stato presentato dal gruppo bancario, con la collaborazione di Prometeia.

