Intesa Sanpaolo, a Genova il nuovo laboratorio ESG

5 Ottobre 2024

​ GENOVA (ITALPRESS) – Nasce a Genova il Laboratorio Esg Liguria di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Genova, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, SRM Centro studi e ricerche. Il taglio del nastro è avvenuto al Porto Antico, uno dei punti nevralgici della città sia per visibilità che per storia: il nuovo Laboratorio avrà sede nei locali del Genova Blue District, motore per lo sviluppo della città.

