Intesa Sp-Luiss: Ai, opportunità per imprese ma con persone al centro

16 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Il 18,6% delle imprese italiane ha già strutturato soluzioni di Intelligenza artificiale, con un interesse in forte crescita guidato dal riconoscimento del suo valore strategico. E quasi un’azienda su due segnala già un miglioramento dell’efficienza operativa. E’ quanto emerso dal secondo rapporto di Look4ward, l’Osservatorio permanente sulle competenze del futuro che Intesa Sanpaolo conduce in collaborazione con l’Università Luiss di Roma e in partnership con Accenture e Digit’Ed. Presentato a Roma lo studio, condotto dal Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” dell’Ateneo intitolato a Guido Carli, ha coinvolto più di 800 tra imprese, CEO e HR manager.

